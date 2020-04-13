Елена Соловей объяснила, почему уступила роль Миледи Маргарите Тереховой

По словам актрисы, не последнюю роль в этом ее решении сыграл режиссер Никита Михалков.

Актриса Елена Соловей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как отказалась от роли Миледи в легендарной картине «Д’Артаньян и три мушкетера».

«Я боялась новых ролей и тут мне предложили сыграть Миледи. Поехала на пробы вместе с Веней Смеховым, с Мишей Боярским. Сомневалась надо мне это или нет. Позже режиссер Юнгвальд-Хилькевич говорит мне в номере гостиницы в Одессе: «Посмотрите на эту артистку. Все мечтают о роли Миледи, а она отказывается. Рита Терехова умоляет меня задействовать ее в этой роли». На этом разговор был закончен». Елена Соловей

Как отметила актриса, вскоре она встретилась с режиссером Никитой Михалковым. «Я сказала ему, что собираюсь играть роль Миледи. Он меня поддержал», — вспомнила она.

Однако спустя несколько дней раздался звонок из Москвы. «Никита Михалков предложил мне сыграть Ольгу в «Обломове». Я ему говорю: «Так я же на роль Миледи утверждена». Он сказал, чтобы я отказывалась. Это, конечно, был жуткий эгоизм с моей стороны, но я отказалась. В двух картинах играть я бы не смогла. Попросила, чтобы на роль Миледи утвердили Терехову. Через несколько дней получила телеграмму от Юнгвальд-Хилькевича со словами: «Ваше из ряда вон выходящее желание удовлетворено», — вспомнила звезда.