Елена Соловей вспомнила, как поставила Никите Михалкову условие перед съемками в «Рабе любви»

Актриса Елена Соловей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свои съемки в своей, пожалуй, самой известной картине «Раба любви».

«Я пошла сниматься только потому, что режиссером ленты был Никита Сергеевич. Я поняла, что буду работать с актерами, которые снимались в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вот так случилось. Но я сразу поставила условие. Сказала, что поеду сниматься в Одессу только с дочкой и мужем. Руководство на это согласилось. В итоге мы жили с семьей в гостинице цирка». Елена Соловей

Также она отметила, что сценарий «Рабы любви» был полностью переписан Михалковым. «Сначала, когда мне звонили, я категорически отказывалась от роли в этой картине. Мне сказали, что будет новый сценарий. Я поехала и попробовала. Знаю, что на роль Ольги Вознесенской пробовались и другие актрисы», — заметила она.

Также она вспомнила свой разговор с Михалковым после выхода картины в широкий прокат. «Когда вышла «Раба любви», я сказала Михалкову, что моя героиня — живая женщина. Она не сыгранная, она дышит, что для меня было очень важно», — сказала актриса.