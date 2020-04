Кошки вместо актеров: фанаты сняли свою версию фильма «Назад в будущее — 2»

Фанаты классической трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» создали настоящее чудо. Кто бы мог подумать, что 300 человек со всего мира смогут переснять вторую часть фильма. Для грандиозного проекта под названием Back to the Future Too понадобился надежный план. Весь фильм разделили на 88 частей и каждую раздали определенной группе людей, чтобы те сняли отрывок из фильма с помощью любых подручных средств. На весь проект выделили всего семь дней, а после полученный материал уже собрали в полноценный фильм.

Разумеется, воспринимать это как полноценный ремейк трудновато, но фанаты создали действительно достойный проект за сжатые сроки. При этом в части фильма в качестве главных героев выступают кошки.