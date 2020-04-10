Потери достигнут 40 миллиардов рублей: кинотеатры просят премьера о помощи

Как сообщает издание «Коммерсантъ», власти страны вполне могут принять решение о помощи кинотеатрам. Руководитель Минэкономразвития Максим Решетников отправил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, предложив включить кинотеатры и стоматологии в перечень отраслей, сильнее всего пострадавших от эпидемии коронавируса.

По подсчетам экспертов, даже если кинотеатры откроют свои двери для зрителей уже в июне, потери все равно составят порядка 40 миллиардов рублей. Перенос релизов, период самоизоляции и закрытие кинотеатров — все эти факторы ставят кинобизнес в России в весьма невыгодное положение.

Пока не понятно, будет ли удовлетворен запрос и получат ли деятели кинобизнеса в России дополнительную поддержку от государства. Однако уже ясно, что при таких потерях даже после отмены режима самоизоляции многие кинотеатры останутся закрытыми.