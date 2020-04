Будут космические акулы: Тайка Вайтити поделился подробностями о фильме «Тор: Любовь и гром»

Звезды Голливуда продолжают скучать в самоизоляции, поэтому все чаще устраивают сеансы онлайн-встреч со своими поклонниками, чтобы пообщаться и приятно провести время.

Так, режиссер Тайка Вайтити и актриса Тесса Томпсон провели совместный просмотр фильма «Тор: Рагнарек» и что более важно, ответили на вопросы фанатов о следующем фильме серии — «Тор: Любовь и гром».

Персонажу по имени Корг, который выглядит как воин созданный из куска камня и которого озвучивает сам Вайтити в следующем фильме уделят гораздо больше внимания. Также режиссер сообщил, что в новом «Торе» зрителям покажут и новое средство передвижения — космических акул. Да, это обычные акулы, но плавающие в бесконечном космосе, просто не думайте об этом. Также Тайка заявил, что не стоит ждать в фильме «толстого» Тора из последних «Мстителей», скорее всего герой приведет себя в форму.

Проект «Тор: Любовь и гром» выйдет в прокат аж в феврале 2022 года. Пока перенос из-за коронавируса не планируется.

Tomorrow (Thursday April 9). 4pm PST on INSTAGRAM LIVE.

I'll be doing a live commentary with at least one special guest (they aren't in the movie).

Also I spent 3 minutes drawing this flyer and that is not wine, they're teardrops of BLOOD. #ThorRagnarok #LiveScreeningParty pic.twitter.com/IA2FFibb0N

— Taika Waititi (@TaikaWaititi) April 9, 2020