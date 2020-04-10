«Это будет детектив»: Мэтт Ривз намекнул на сюжет нового «Бэтмена»

Хотя в данный момент кинопроизводство на всей планете находится в режиме паузы, режиссеры не перестают работать и стараются сделать все, чтобы как можно быстрее продолжить съемки. Журналисты издания Deadline пообщались с Мэттом Ривзом, создателем нового «Бэтмена», и выяснили, как обстоят дела с картиной.

В данный момент съемки проекта остановлены и работы по монтажу также не ведутся. Однако Ривз упомянул, что съемочной группе удалось снять примерно четверть всего фильма, прежде чем коронавирус остановил работу. Режиссер отметил, что последние съемки проходили в Лондоне и пока непонятно, нужно ли будет возвращаться туда или уже можно перебраться на новую локацию.

О сюжете нового супергеройского боевика пока ничего не известно, но Ривз дал небольшие намеки.

«Это не будет очередная история происхождения Бэтмена. Это будет детектив», — сообщил режиссер.

Также Мэтт отметил, что создание сценария заняло почти два года и от тщательно продуман. Более того, задержка в съемках не изменит общий сюжет. Изначальная дата релиза нового «Бэтмена» была назначена на лето 2021 года, но, скорее всего, ее перенесут на более поздний срок.