Коронавирус бьет по деньгам: российские киношники признались в проблемах

Коронавирус нанес серьезный удар по кинобизнесу в нашей стране. Премьеры перенесены, кинотеатры закрыты, и когда все это кончится — пока не ясно. Тем временем каждый день затишья обходится совсем недешево создателям нашей фабрики грез. Журналисты портала Teleprogramma.pro решили пообщаться с деятелями кино и выяснить, как пандемия отразилась на их работе.

Режиссер и глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров сообщил, что работа студии практически полностью остановлена. По его подсчетам, за месяц такого простоя «Мосфильм» потеряет порядка 30 миллионов рублей, а ведь месяц может и затянуться. При этом режиссер отметил, что сотрудников увольнять никто не будет и деньги пока есть. Он также отметил, что хотя российскому кинобизнесу сейчас несладко, но вот коллегам из Америки куда хуже: они теряют гораздо больше финансов и несут колоссальные потери.

Режиссер Алексей Герман – младший в данный момент потерял возможность работать над проектом «Воздух», съемки остановили. По его словам, в лучшем случае продолжить работу над картиной удастся лишь летом.

Режиссер Сарик Андреасян также недоволен ситуацией, ведь 22 апреля должен был выйти в отечественный прокат его фильм «Гудбай, Америка». И если бюджет картины составил 100 миллионов рублей, то убытки от несвоевременно запущенной рекламной компании обошлись в десять миллионов.