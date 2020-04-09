Еще одна жертва: актер Аллен Гарфилд умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Звезде фильмов «Девятые врата» и «Мажестик» было 80 лет.

Еще одна порция плохих новостей из Голливуда: стало известно о смерти Аллена Гарфилда. Как сообщает издание Los Angeles Times, актер умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Кончину известного артиста в возрасте 80 лет подтвердила и его сестра.

Гарфилд был настоящим актером, который не стеснялся браться за любые роли. За свою карьеру мужчина сыграл более чем в сотне картин и различных шоу на телевидении. Аллен мог похвастаться работой с такими гениями мира кино, как Квентин Тарантино, Роман Полански и Фрэнсис Форд Коппола.

Напомним, по данным оперативного штаба за последние сутки в России подтверждены 1459 случаев заболевания коронавирусом. Всего же в нашей стране 10 131 заболевший, официально выздоровели 698 человек.