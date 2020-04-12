«Интерстеллар», «Гравитация» и другие фильмы о космосе, которые могут поразить воображение

12 апреля отмечается Международный день космонавтики. Мы оглашаем для вас небольшой список фильмов, достойных внимания. Возможно, кому-то этот выбор покажется слишком очевидным, но он проверен временем, отзывами критиков и зрительской любовью. Совершите и вы небольшое путешествие в космос!

«Космическая Одиссея 2001»: как Артур Кларк жил на дереве



По версии Американского института кино, лучшим научно-фантастическим фильмом, сделанным в Голливуде, считается картина «Космическая Одиссея 2001» Стенли Кубрика. Кинолента, рассказывающая о встрече людей с таинственными черными монолитами, вышла на экраны в 1968 году.

В основу фильма лег рассказ мэтра мировой фантастики Артура Кларка «Часовой». После выхода на экраны картины Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав» режиссер всерьез стал задумываться о создании фильма про космос. И тогда ему посоветовали обратиться к произведениям Артура Кларка. Кубрик, слышавший много разных баек о Кларке, в частности, о том, что он живет как отшельник на дереве, прислал писателю телеграмму.

И к удивлению, Кубрика тот ответил согласием на его предложение о сотрудничестве. Правда, удивился предположению об отшельнике. Совместным решением для экранизации был утвержден роман «Часовой».

На протяжении почти года Кубрик изучал различные труды по антропологии, кибернетики, философии, астрономии и многим другим наукам.

Съемки фильма происходили в павильоне, неподалеку от Лондона, а также в горах Шпитцкопп в Намибии, в Долине монументов в Юте и на Внешних Гебридских островах в Шотландии.

Съемочная группа очень ответственно подошла к созданию космического корабля, пригласив в качестве консультантов двух экспертов из НАСА. А уж они тщательно проследили и за всеми функциями космолета, дизайном кнопок и за выводом на экраны всех операционных данных.

Фильм состоит из четырех актов, каждый из которых (кроме последнего) длиннее предыдущего почти в два раза. Подобная кинокомпозиция напоминает симфонию, также традиционно состоящую из четырех частей.

«Интерстеллар»: как Кристофер Нолан выращивал кукурузу



Фильм «Интерстеллар» Кристофера Нолана, вышедший на экраны в 2014 году, пришелся по душе, как критикам, так и зрителям. И это действительно визуально завораживающее зрелище, от которого пришли в восторг даже люди, связанные с космосом.

Например, астрофизик Нил Деграсс Тайсон отметил, что в этой картине идеально показана теория относительности. А футуролог Митио Каку вообще обозначил ее как золотой стандарт научно-фантастических фильмов.

Кинофантастика Кристофера Нолана рассказывает зрителям о том, как группа исследователей находит пространственно-временной тоннель, позволяющий сделать путешествия человека в космос более доступными.

Еще в 2006 году планировалось, что фильм будет снимать Стивен Спилберг, который привлек к проекту сценариста Джонатана Нолана. Но затем Спилберг переключил свое внимание на другие дела. И Джонатан выдвинул кандидатуру своего брата Кристофера Нолана.

А Нолан, конечно, предложил свое видение проекта. И вдохновившись историями о пыльных бурях в США в 1930-е годы, создал в фильме атмосферу Апокалипсиса на Земле.

А еще он пришел к выводу, что нужно снимать настоящие кукурузные поля и не теряя зря времени, обратился к своему товарищу Заку Снайдеру, который занимался выращиванием кукурузы для съемок своего фильма «Человек из стали». Снайдер любезно предоставил Нолану необходимый участок земли. В общем, с кукурузой не прогадали.

Кристофер Нолан вообще делал все, чтобы киношники чувствовали себя на площадке, как дома. Так, он придумал проецировать на экран, расположенный вокруг съемочной площадки, изображение окружающего ландшафта, чтобы артисты видели не привычную «зеленку», а космические пейзажи.

«Гравитация»: как взаимодействовать друг с другом в полной изоляции

Картина «Гравитация» 2013 года режиссера Альфонсо Куарона – это идеальный фильм для просмотра в условиях карантина, который покажет вам, как взаимодействовать друг с другом в полной изоляции от всего человечества.

Ведь герои этой картины – доктор Райан Стоун и астронавт Мэтт Ковальски (Сандра Баллок и Джордж Клуни) – после повреждения космического корабля остаются совсем одни в бесконечной Вселенной. И чтобы выжить в такой сверхэкстремальной ситуации, им придется научиться работать в команде, пусть и состоящей из двух человек.

Роль Райан Стоун могли сыграть Анджелина Джоли, Натали Портман, Скарлетт Йоханнсон, Эбби Корниш и многие другие актрисы. На роль Мэтта Ковальски изначально был утвержден Роберт Дауни-младший. И к счастью зрителей, актерскую пару составили Сандра Баллок и Джордж Клуни.

Актер рассказал, что знает Сандру больше 20 лет, и поэтому с ней было очень комфортно работать, что и положительно сказалось на качестве проекта.

Фильм «Гравитация» завоевал семь «Оскаров» и при изначальном бюджете в 100 миллионов долларов заработал в прокате 723 миллиона.

Сравните два «Соляриса»

Джордж Клуни сыграл и в другом «космическом» фильме — Стивена Содерберга «Солярис». Сейчас этот режиссер на особом положении, поскольку зрители всего мира наперебой бросились смотреть его картину «Заражение» 2011 года, рассказывающую о вирусе неизвестного происхождения. А поскольку сюжет фильма очень напоминает ситуацию с коронавирусом, многие называют Содерберга чуть ли не пророком. Что ж, посмотрите и другую его работу – «Солярис» 2002 года.

В своем фильме Стивен Содерберг сместил акценты на эмоциональную составляющую, выведя на первый план историю любви Криса и Хари. Кстати, сам автор романа «Солярис» Станислав Лем остался не в восторге от интерпретации своей истории в исполнении Содерберга. В частности, он выразил недовольство тем, что в фильме не уделяется столько внимания изображению мыслящего Океана, сколько ему уделяется в книге. Кроме того, Лем возмутился и путаницей с именами – так, в голливудской картине Хари получила имя Рея, Снаут – Сноу, а Сарториус вообще стал женщиной по фамилии Гордон. Слава Богу, хоть Крис Кельвин остался собой.

Впрочем, в своей рецензии журнал «Сеанс» пояснил, что заслуга Содерберга в том, что он «перенес поэтику, проблематику и глубокомысленность взглядов» Андрея Тарковского в современный контекст. А Андрей Тарковский в свое время переосмыслил философское значение романа Станислава Лема. Впрочем, Лем обижался и на Тарковского, не приняв его трактовку изображения мыслящего Океана.

Кстати, на съемках фильма «Солярис» у Андрея Тарковского и Натальи Бондарчук, исполнившей роль Хари, случился роман. Возможно, в этой любви выразилась вся ее тоска по отцу Сергею Бондарчуку, который, как известно, ушел от ее матери Инны Макаровой к Ирине Скобцевой.

Писали, что однажды Наталья, захваченная в плен своих чувств, даже предпринимала попытки уйти из жизни. По иронии судьбы благодаря Тарковскому Наталья познакомилась со своим будущим супругом Николаем Бурляевым. А зрители получили фильм, ставший классикой мирового кино.

«Время быть первым»: первый в открытом космосе

В последнее время российский кинематограф все чаще и чаще обращается к теме космоса. Одной из таких картин стал фильм «Время первых» Дмитрия Киселева, рассказывающий о космическом подвиге Алексея Леонова, который в 1965 году первый вышел в открытый космос на космическом корабле «Восход-2». Одним из продюсеров проекта выступил Тимур Бекмамбетов.

По понятным причинам детали того легендарного полета Леонова долго не раскрывались. А благодаря фильму зрители увидели, с какими нештатными ситуациями столкнулся космонавт, тогда рисковавший жизнью. Впрочем, при реконструкции его полета создатели фильма позволили себе некоторые художественные вольности, добавив больше драматизма, с чем согласился и сам Алексей Леонов.

Помимо Леонова, зрители познакомились также с такими историческими фигурами, как конструктор Сергей Королев и космонавт Павел Беляев.

Чтобы максимально вжиться в образы, исполнители главных ролей Евгений Миронов (Алексей Леонов) и Константин Хабенский (Павел Беляев) проводили много времени на тренировках. А Миронов вообще исполнял практически все трюки сам.

Тяжелее всего артистам приходилось имитировать невесомость. Но для этого постановщик трюков Александр Стеценко придумал специальную систему подвесов, которая балансировала положение актеров. Благодаря этой конструкции их свободный полет проходил нормально.

Кстати, параллельно с фильмом «Время первых» снимался и другой фильм о космосе «Салют-7» Клима Шипенко, который также вышел на экраны в 2017 году.

Теперь же эстафету подхватила фантастическая кинолента «Спутник» Егора Абраменко, которая скоро выйдет на онлайн-платформе. Так что космическая эра в кинематографе продолжается.