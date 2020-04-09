Милош Бикович объяснил, почему «Солнечный удар» Михалкова провалился в прокате

Как отметил актер, публика с годами меняется и потребительски относится к контенту.

Актер Милош Бикович объяснил, почему картина «Солнечный удар» режиссера Никиты Михалкова, в которой он сыграл одну из ролей, не имела такого успеха в прокате и провалилась в отличие от комедии «Холоп». В ней, напомним, Бикович снялся в главной роли.

Как отметил сербский актер, публика с годами меняется. В качестве примера он привел еще более ранний оскароносный фильм Михалкова «Утомленные солнцем». Как он считает, если его сегодня запустить в прокат, то вряд ли он будет иметь оглушительный успех.

Как думает Бикович, у людей сегодня даже не хватает терпения дослушать песню до конца. Многие очень потребительски относятся к контенту. Михалков же не пошел по этому пути. Он хочет во всем докопаться до сути, сообщает портал souzveche.ru.