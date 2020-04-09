Стар, да удал: киноманы нашли главного злодея Голливуда

Для поиска виновника всех бед провели полноценное исследование. И результат удивил - актер очень известный.

Журналисты издания Independent времени зря не теряют и вместо новостей о коронавирусе проводят исследования злодеев Голливуда. Эксперты смогли вычислить актера, который больше всех снимался в роли отрицательных персонажей. Данные брались с сайта IMDb и был составлен предварительный список из 500 человек, который возглавил Роберт Де Ниро! За всю свою актерскую карьеру он целых 19 раз исполнял роли антагонистов, злодеев и бандитов.

Вторую строчку с небольшим отставанием захватил Петер Стормаре, он 17 раз выступал против главных героев, но оказывался повержен силами добра. Бронзовое место досталось Рону Перлману. Также в десятку худших вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.