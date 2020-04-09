Неожиданный успех: российский фильм «Папа, сдохни» оценили в Голливуде

У картины 95% «свежести» на сайте Rotten Tomatoes, это потрясающий результат.

Популярный ресурс по оценке новых фильмов Rotten Tomatoes выдал неожиданный рейтинг для российской картины «Папа, сдохни». На 9 апреля у проекта более 95% положительных отзывов и подобный успех для черной комедии, тем более созданной в России, крайне неожиданный. У картины 22 отзыва от критиков и всего один из них отрицательный.

Фильм режиссера Кирилла Соколова рассказывает историю простого парня Матвея, которому придется выполнить непростое дело: убить отца своей любимой девушки, который работает в полиции и прославился как большой коррупционер. Однако планы рушатся, и Матвею приходится бороться уже за собственную жизнь.

Судя по рецензиям, критики нашли в фильме схожесть с ранними проектами Гая Ричи, а также похвалили динамику проекта, которая буквально не дает заскучать ни на минуту.