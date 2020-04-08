Нет повести печальнее на свете: студия Бекмамбетова сняла современную адаптацию «Ромео и Джульетты»

Студия Тимура Бекмамбетова закончила работу над новой киноадаптацией всемирно известной повести Шекспира «Ромео и Джульетта». Как сообщает издание Variety, непосредственно разработкой картины занималась компания Interface Films. Сюжет произведения известен всем с малых лет, а вот название решили немного изменить в угоду времени, теперь это «Р#Д» (R#J).

Еще одна новинка — фильм создан в формате screenlife. Если вы смотрели «Убрать из друзей», то примерно представляете, как это будет выглядеть.

Роль Ромео исполнил Камерон Энджелс, известный по перезапуску «Спасателей Малибу», а его возлюбленной Джульеттой стала Франческа Ноэль, которая снималась в картине «30 безумных желаний». Режиссерское кресло занял Кэри Уильямс. Съемки завершились еще в феврале, как раз перед началом пандемии, так что картина практически готова, но, учитывая закрытые кинотеатры, дата релиза пока под вопросом.