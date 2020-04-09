«До 30 миллионов рублей в месяц!»: убытки кинематографистов из-за коронавируса

Из-за пандемии кинопроекты пришлось на время заморозить. Журналисты Teleprogramma.pro узнали, как выкручиваются в сложившейся ситуации создатели фильмов, сериалов и телешоу.

Коронавирус нанес сокрушительный удар по отечественной киноиндустрии. Так, уже приостановлены съемки фильмов «Воздух» Алексея Германа-младшего и «Фау-2. Побег из ада» Тимура Бекмамбетова.

Перенесены премьеры картин «Гудбай, Америка» Сарика Андреасяна, «На острие» Эдуарда Бордукова, Sheena-667 Григория Добрыгина.

Один за другим кинематографисты продолжают объявлять о заморозке съемочного процесса, переносе релизов и финансовых проблемах кинокомпаний. Сложившуюся ситуацию портал Teleprogramma.pro обсудил с нашими известными кинематографистами.

«Людей увольнять не будем»: Карен Шахназаров о ситуации на «Мосфильме»

Как говорит глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров , сейчас все проекты студии остановлены, кроме выпуска информационных программ в прямом эфире. Но, как минимум, по прогнозам Шахназарова, за один только нерабочий месяц киностудия может потерять около 30 миллионов рублей.

«Мосфильм» не получает государственных дотаций, а живет на собственные средства. За эти годы удалось создать подушку безопасности, так что запас прочности у нас большой, — поясняет Карен Шахназаров. — И людей мы увольнять не будем. Также сейчас главная задача – сохранить производственную базу «Мосфильма».

Карен Шахназаров отметил, что самый большой удар все-таки нанесен американской киноиндустрии. Поскольку голливудские компании доминируют в мировом прокате, их потери будут огромными.

Российская киноотрасль не так зависима от кинопроката, как американская, а в большей степени поддерживается Фондом кино. А вот сами кинопрокатчики могут серьезно пострадать, уверен Карен Шахназаров. Сейчас все кинотеатры закрыты, а значит, этот сегмент киноиндустрии практически полностью парализован.

Карен Шахназаров также отметил, что после окончания пандемии нужно будет всерьез задуматься о реорганизации кинопрокатного бизнеса в России. Ведь подавляющую часть контента кинозалов составляют американские блокбастеры, а не российские фильмы.

«С одной стороны, плохо, что наши кинопрокатчики практически не поддерживают отечественного производителя, а с другой, у них просто нет другого выхода. Ведь российская киноиндустрия производит меньше 100 картин в год, а это очень мало», — считает Карен Шахназаров.

По словам Карена Шахназарова, в Китае ввели жесткую квоту на иностранные фильмы – не больше 20 зарубежных картин в год. Они фактически закрыли рынок, за счет чего сумели наладить собственное производство. Сейчас Китай производит около 700 фильмов в год и является самодостаточным киногосударством.

Алексей Герман-младший: «Если карантин летом закончится в России, это не означает, что он завершится в Европе»

Одним из тех, кто в наибольшей степени пострадал от последствий пандемии — режиссер Алексей Герман-младший . Сейчас остановились съемки его исторического фильма «Воздух», рассказывающего о летчиках во времена Великой Отечественной войны.

В одном из своих предыдущих интервью режиссер отметил, что в своей картине хотел бы снять большое количество воздушных боев, которые по зрелищности не уступали бы воздушным сражениям, показанным в фильме «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Специально для съемок фильма были построены мощные металлические макеты самолетов с двигателями, внутренним устройством крыла и двигающейся кабиной.

Но настоящие летающие самолеты, необходимые для съемок фильма, есть только за границей. И, чтобы не было монтажных ляпов, иностранные самолеты и воздушные судна, построенные в России, должны выглядеть одинаково, а для этого их следует декорировать определенным образом.

«Нужно красить самолеты, а это тоже следует делать за границей. Часть съемок у нас происходит за рубежом, например, в Чехии. И если карантин закончится в России, это не означает, что он завершится в Европе. И только после его всеобщего снятия можно обсуждать какие-то договоренности. Вторая проблема заключается в том, что часть действия фильма происходит осенью, тогда как, по самым благоприятным прогнозам, пандемия пойдет на убыль только ближе к лету. Поэтому съемки военного фильма придется переносить. Получится, что половина нашей картины снята без листьев, а другая половина — с листьями. А монтажные ляпы в фильме недопустимы. Не может человек осенью оказаться в лете. И третья немаловажная проблема – нужно будет заново выстраивать графики исполнителей главных ролей Анастасии Талызиной, Антона Шагина, Елены Лядовой, Аглаи Тарасовой и других артистов, которые могут быть заняты в театрах или на других кинопроектах».

По словам режиссера, при самом благоприятном раскладе, подготовка к съемкам фильма возобновится летом. В данный момент остановилось строительство декораций, производство реквизита…

«Не Гудбай, Америка»

Из-за пресловутого коронавируса финансовых потерь не избежал и режиссер Сарик Андреасян , чей фильм «Гудбай, Америка» 22 апреля должен был выйти в отечественный прокат.

«К этой дате мы сделали трейлер, выпускали рекламные афиши, флаера. При бюджете фильма в сто миллионов примерные убытки от срыва рекламной кампании на сегодняшний день составили около десяти миллионов рублей».

Сарик Андреасян пообещал, что его кинопроект один из первых выйдет в прокат, как только решится вопрос с открытием кинотеатров. По его словам, размещать фильм на онлайн-платформе он не намерен, поскольку, чтобы отбить бюджет, фильм должен прокатиться по кинотеатрам.

Сейчас всем кинематографистам остается только ждать… Как и всем остальным. И оставаться здоровыми!