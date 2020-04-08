Аниме много не бывает: Кристоф Вальц не против сняться в продолжении фильма «Алита: Боевой ангел»

При этом актер не знает о будущем сиквела и о том, планируется ли продолжение вообще.

Звезда Голливуда Кристоф Вальц совсем не против сняться в продолжении фантастического фильма «Алита: Боевой ангел». Как рассказал актер изданию Collider, исполнитель роль доктора Дайсона Идо с удовольствием вновь проявил бы себя в сиквеле, но никакой информации о грядущих съемках у него пока нет. Подобное отсутствие новостей о продолжении картины разочаровывает как Вальца, так и всех поклонников фильма.

Напомним, все права на фильм «Алита: Боевой ангел» перешли к студии Disney, так что возможно теперь проект не совсем вписывается в представление компании о том, какие должны быть картины про недалекое будущее.

Хотя «Алита: Боевой ангел» и собрала в прокате более 400 миллионов долларов при бюджете всего в 170 миллионов, трудно сказать, что фильм понравился большей части критиков и аудитории. Фильм основан на манге «Gunnm», которая в Америке была издана под названием Battle Angel Alita.