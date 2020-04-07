Эпидемия вечеринке не помеха: общественность осудила Функе Акинделе за нарушение карантина

Актриса не только закатила огромный пир, но и позвала на него множество гостей.

Наверняка уже практически все люди на планете знают, как вести себя во время пандемии: стараться сидеть дома и чаще мыть руки. Однако звезда фильма «Финальный свисток» не только нарушила карантин, но еще и была заслуженно обвинена в лицемерном поведении. Как сообщает издание CNN, актриса Функе Акинделе решила проигнорировать режим самоизоляции и поздравить своего супруга с днем рождения от всей души, для чего собрала шумную вечеринку.

Разумеется, гости не выдержали и стали выкладывать в социальные сети видеоролики с богатым застольем и обилием людей, что тут же заметили поклонники актрисы и вызвали полицию, которая быстро разогнала тусовку и арестовала Акинделе. Актрису судили, она признала себя виновной и была оштрафована на 260 долларов и две недели общественных работ. Однако самое ужасное не это.

Ранее Функе активно продвигала и поддерживала движение «Оставайтесь дома», а своим поклонникам показывала, как правильно мыть руки, и рассказывала о важности соблюдения социальной дистанции. Разумеется, после такого провала вернуть доверие фанатов ей будет весьма сложно.