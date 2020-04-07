«Тор» против наркобаронов: в Сети появился первый трейлер фильма «Эвакуация»

В Сети появился первый трейлер нового проекта Netflix с Крисом Хемсвортом в главной роли. Боевик Extraction («Эвакуация» в русской локализации) примечателен не только тем, что в нем снимается «Тор» из серии фильмов Marvel, но также в качестве продюсеров картины выступили братья Руссо, снявшие последних «Мстителей».

Новый фильм расскажет историю наемника отправленного на особое задание, спасти из плена сына известного наркобарона. Но после успешного завершения операции оказывается, что буквально все желают убить наследника преступного трона. Режиссером проекта выступил Сэм Харгрейв, этот фильм станет первым в его карьере.

Премьера состоится уже совсем скоро, 24 апреля на Netflix.