Сотрудники студии Disney нарисовали мультфильм, не выходя из дома

Анимационная студия Disney по своему пропагандирует режим самоизоляции, который следует соблюдать во время эпидемии коронавируса. 6 апреля создатели «Холодного сердца» выпустили короткий мультфильм про говорящего снеговика Олафа. По сюжету, главный герой кидает снежки, и неожиданно среди них оказывается его «собрат».

Новая работа идет всего пару минут, но в компании Disney отметили, что аниматор Хайрам Осмонд и актер Джош Гэд (оба работали над созданием Олафа в «Холодном сердце») сделали короткометражку, не выходя из дома. В дальнейшем авторы обещают еще больше контента с забавным снеговиком, призывающего к самоизоляции.

Напомним, что «Холодное сердце» стал самым кассовым мультфильмом всех времен и получил две статуэтки «Оскар». Олаф и другие персонажи картины уже несколько лет активно продаются в виде игрушек и изображений на товарах для детей.