Съемки на паузе: «Ленфильм» остановил производство картин Бекмамбетова и Германа-младшего

Эпидемия коронавируса меняет планы не только зарубежного кинопроизводства, но сильно затрагивает и российский. Как сообщает «Интерфакс», из-за вынужденного карантина студия «Ленфильм» ставит на паузу съемочный процесс проекта Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада» и Алексея Германа-младшего «Воздух». Уже 2 апреля все сотрудники перешли на удаленную работу.

Картина Тимура Бекмамбетова расскажет историю жизни пилота Михаила Девятаева, который в ходе воздушного боя потерял самолет. Сам летчик остался жив, однако попал во вражеский плен. Не привыкший сдаваться герой устраивает побег, но все проходит неудачно и он оказывается в концлагере, из которого не возвращаются. Однако там, по случайному стечению обстоятельств, шла разработка новых ракет «Фау-2».

Фильм Германа-младшего «Воздух» покажет историю первого женского отряда летчиц, главной целью которых было уничтожение фашистов во время Второй мировой войны.