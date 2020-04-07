Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман

Актриса скончалась в возрасте 94 лет в окружении родных.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о смерти актрисы Онор Блэкман. Она скончалась в возрасте 94 лет.

Как передает издание The Guardian, о смерти артистки сообщила ее семья, которая была рядом в последние часы жизни. Близкие отметили, что Онор была не только талантливой актрисой, но, что важнее, любящей бабушкой и мамой.

Блэкман прославилась в Голливуде благодаря роли Пусси Галор — очередной возлюбленной ветреного спецагента Джеймса Бонда в картине «Голдфингер».

Онор два раза была замужем и, к сожалению, оба брака закончились разводами, однако у нее есть два приемных ребенка — Лотти и Барнаби.

Также Блэкман была сторонницей республиканской формы правления в Британии, из-за чего в 2002 году была вынуждена отказаться от титула командора ордена Британской империи.