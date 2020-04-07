Возвращение истребителя вампиров: инсайдер сообщил дату выхода нового «Блэйда»

Пока студия Marvel переносит свои картины и очень неохотно делится сведениями о новых датах релиза, инсайдеры продолжают распространять информацию и не боятся гнева крупных компаний. Так, Чарли Мерфи, известный благодаря своим точным данным касательно новых проектов Marvel, внезапно сообщил дату выхода перезапуска фильма «Блэйд». По словам эксперта, картину на больших экранах стоит ждать не раньше октября 2022 года.

Главную роль в фильме исполнит звезда «Зеленой книги» Махершала Али, и, к сожалению, это пока все, что известно о новой экранизации комиксов. Поклонникам серии в данный момент показали лишь логотип будущей картины, а также сообщили приятную новость о том, что Блэйд станет частью общей вселенной Marvel, то есть сможет встретить Халка, Капитана Америку и прочих героев любимых фильмов.

Для всех поклонников фильмов о супергероях 2020 год станет испытанием, ведь Disney принял решение о переносе большинства картин на следующий год, лишь «Черная Вдова» посетит кинотеатры осенью.