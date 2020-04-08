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Лучшие мультфильмы для семейного просмотра по версии Teleprogramma.pro

8 апреля отмечается День российской анимации. Мы решили составить для вас список картин, которые впечатлили нас.

Лучшие мультфильмы для семейного просмотра по версии Teleprogramma.pro
Кадр из мультфильма «Три кота»

Мы предлагаем пересмотреть любимые мультфильмы всей семьей – и заодно узнать о них удивительные факты.

«Мойдодыр» — первый «фильм ужасов» для советских детей

Корней Чуковский написал свою сказку «Мойдодыр», чтобы приучить дочку Машу регулярно умываться и ухаживать за собой: девочка плакала, не желая умываться. С тех пор сказка, сначала напечатанная в книжке, а потом ставшая мультфильмом, выполняла роль своеобразной «страшилки».

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам!» — на детей это действовало завораживающе, и они беспрекословно подставляли руки и головы под струю воды, прекращая капризничать, как по волшебству.

Надо сказать, Мойдодыр в мультфильме и выглядит несколько устрашающе, особенно для малышей, и говорит грозным басом… Что ж, если подобные «запугивания» служат благой цели, то есть прививают гигиенические навыки, — значит, они необходимы!

«Малыш и Карлсон»: Раневская обиделась, а Ливанов просто зашел на шахматную партию

Режиссер Борис Степанцов долго не мог найти актрису для озвучивания роли Домомучительницы. В конце концов, художник Анатолий Савченко (он нарисовал персонажей не только «Карлсона», но и мультфильма «Трое из Простоквашино») предложил пригласить Фаину Раневскую.

Ее голос гениально подошел Домомучительнице, однако Раневская измучила всех тяжелым характером. К режиссеру она обращалась «деточка», а когда увидела, как выглядит ее героиня, очень обиделась: «Неужели я на нее похожа?».

Карлсона озвучил Борис Ливанов. Он часто приходил на студию, чтобы сразиться с Борисом Степанцовым в шахматы, и, услышав о поисках актера для Карлсона, предложил попробоваться. Потом актер признавался, что старался говорить голосом известного режиссера Григория Рошаля.

«Ну, погоди!» — музыку ищут до сих пор

Мультсериал «Ну, погоди!» — настоящая легенда, на которой выросло не одно поколение. Его создатели получили задание: сделать мультфильм, который «переплюнет» диснеевских Тома и Джерри.

Интересно, что «Ну, погоди!» — это не только смешной, остроумный и захватывающий фильм, но и изумительная подборка музыкальных треков. До сих пор знатоки-меломаны разыскивают первоисточники некоторых треков, ведь в те времена об авторском праве в нашей стране мало кто слышал и в титрах музыкальные композиции не упоминались.

В интернете есть целые сайты и форумы, посвященные музыке из «Ну, погоди!», — фанаты делятся там своими находками. Люди самых разных профессий и возрастов копаются в архивах, скачивают огромное количество музыки, чтобы уловить в ней те заветные несколько секунд, использованные в мультике.

Это похоже на многолетнюю поисковую операцию. Например, музыкальная заставка к мультфильму – это композиция «Vizisi» («Водные лыжи») венгерского композитора Томаша Деака.

«Машу и Медведя» пытались запретить как «вредный для детской психики»

Идея создать мультик о гиперактивной маленькой девочке, не дающей покоя степенному хозяйственному Медведю, пришла в голову одному из режиссеров сериала, Олегу Кузовкову, после запоминающегося отдыха на крымском пляже.

Шестилетняя малышка «построила» буквально весь пляж. Она стремилась пообщаться с каждым. Отдыхающие готовы были сбежать от нее куда угодно – закапывались в мелкую гальку, уплывали за буйки и даже прикидывались мертвыми. Но ничего не помогало – девочка за несколько дней «достала» всех.

«Машу и Медведя» периодически пытаются запретить в разных странах как «вредный» мультфильм. Например, в Азербайджане родители пожаловались, что дети, подражая Маше, начинают вести себя развязно и нахально. Активисты-общественники из Украины решили, что Медведь – это символ России, а значит, показывать такой мультфильм украинским детям незачем.

На все обвинения создатели мультфильма отвечают: детей воспитывают не мультфильмы, а родители, которые порой заменяют общение планшетами и компьютером.

«Три кота» — мультфильм из города Рыжих Котов – Санкт-Петербурга

Создателей российского мультсериала «Три кота» вдохновил британский мультфильм «Свинка Пеппа». Одна серия «Трех котов» создается довольно длительное время – целых семь недель.

Интересно, что в англоязычной версии мультсериала у всех котов – другие имена. Коржика зовут Печенье, Карамелька превратилась в Конфетку, а Компоту дали имя Пудинг.

В одной из серий семья котов празднует день рождения Мамы и мы видим 8 свечек на торте. В пересчете на человеческий возраст, Маме-Кошке исполнилось 48 лет! Коржику – 6 лет, Компоту – 7, а Карамельке – 4 года.

И еще один интересный факт. Вы никогда не задумывались, почему главные герои сериала – рыжие? Очень просто: «Три кота» создаются на Петербургской киностудии, а Северная столица считается городом рыжих котов.

А какие мультфильмы смотрите всей семьей вы?

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