Лучшие мультфильмы для семейного просмотра по версии Teleprogramma.pro

8 апреля отмечается День российской анимации. Мы решили составить для вас список картин, которые впечатлили нас.

Мы предлагаем пересмотреть любимые мультфильмы всей семьей – и заодно узнать о них удивительные факты.

«Мойдодыр» — первый «фильм ужасов» для советских детей

Корней Чуковский написал свою сказку «Мойдодыр», чтобы приучить дочку Машу регулярно умываться и ухаживать за собой: девочка плакала, не желая умываться. С тех пор сказка, сначала напечатанная в книжке, а потом ставшая мультфильмом, выполняла роль своеобразной «страшилки».

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам!» — на детей это действовало завораживающе, и они беспрекословно подставляли руки и головы под струю воды, прекращая капризничать, как по волшебству.

Надо сказать, Мойдодыр в мультфильме и выглядит несколько устрашающе, особенно для малышей, и говорит грозным басом… Что ж, если подобные «запугивания» служат благой цели, то есть прививают гигиенические навыки, — значит, они необходимы!

«Малыш и Карлсон»: Раневская обиделась, а Ливанов просто зашел на шахматную партию

Режиссер Борис Степанцов долго не мог найти актрису для озвучивания роли Домомучительницы. В конце концов, художник Анатолий Савченко (он нарисовал персонажей не только «Карлсона», но и мультфильма «Трое из Простоквашино») предложил пригласить Фаину Раневскую.

Ее голос гениально подошел Домомучительнице, однако Раневская измучила всех тяжелым характером. К режиссеру она обращалась «деточка», а когда увидела, как выглядит ее героиня, очень обиделась: «Неужели я на нее похожа?».

Карлсона озвучил Борис Ливанов. Он часто приходил на студию, чтобы сразиться с Борисом Степанцовым в шахматы, и, услышав о поисках актера для Карлсона, предложил попробоваться. Потом актер признавался, что старался говорить голосом известного режиссера Григория Рошаля.

«Ну, погоди!» — музыку ищут до сих пор

Мультсериал «Ну, погоди!» — настоящая легенда, на которой выросло не одно поколение. Его создатели получили задание: сделать мультфильм, который «переплюнет» диснеевских Тома и Джерри.

Интересно, что «Ну, погоди!» — это не только смешной, остроумный и захватывающий фильм, но и изумительная подборка музыкальных треков. До сих пор знатоки-меломаны разыскивают первоисточники некоторых треков, ведь в те времена об авторском праве в нашей стране мало кто слышал и в титрах музыкальные композиции не упоминались.

В интернете есть целые сайты и форумы, посвященные музыке из «Ну, погоди!», — фанаты делятся там своими находками. Люди самых разных профессий и возрастов копаются в архивах, скачивают огромное количество музыки, чтобы уловить в ней те заветные несколько секунд, использованные в мультике.

Это похоже на многолетнюю поисковую операцию. Например, музыкальная заставка к мультфильму – это композиция «Vizisi» («Водные лыжи») венгерского композитора Томаша Деака.

«Машу и Медведя» пытались запретить как «вредный для детской психики»

Идея создать мультик о гиперактивной маленькой девочке, не дающей покоя степенному хозяйственному Медведю, пришла в голову одному из режиссеров сериала, Олегу Кузовкову, после запоминающегося отдыха на крымском пляже.

Шестилетняя малышка «построила» буквально весь пляж. Она стремилась пообщаться с каждым. Отдыхающие готовы были сбежать от нее куда угодно – закапывались в мелкую гальку, уплывали за буйки и даже прикидывались мертвыми. Но ничего не помогало – девочка за несколько дней «достала» всех.

«Машу и Медведя» периодически пытаются запретить в разных странах как «вредный» мультфильм. Например, в Азербайджане родители пожаловались, что дети, подражая Маше, начинают вести себя развязно и нахально. Активисты-общественники из Украины решили, что Медведь – это символ России, а значит, показывать такой мультфильм украинским детям незачем.

На все обвинения создатели мультфильма отвечают: детей воспитывают не мультфильмы, а родители, которые порой заменяют общение планшетами и компьютером.

«Три кота» — мультфильм из города Рыжих Котов – Санкт-Петербурга

Создателей российского мультсериала «Три кота» вдохновил британский мультфильм «Свинка Пеппа». Одна серия «Трех котов» создается довольно длительное время – целых семь недель.

Интересно, что в англоязычной версии мультсериала у всех котов – другие имена. Коржика зовут Печенье, Карамелька превратилась в Конфетку, а Компоту дали имя Пудинг.

В одной из серий семья котов празднует день рождения Мамы и мы видим 8 свечек на торте. В пересчете на человеческий возраст, Маме-Кошке исполнилось 48 лет! Коржику – 6 лет, Компоту – 7, а Карамельке – 4 года.

И еще один интересный факт. Вы никогда не задумывались, почему главные герои сериала – рыжие? Очень просто: «Три кота» создаются на Петербургской киностудии, а Северная столица считается городом рыжих котов.

А какие мультфильмы смотрите всей семьей вы?