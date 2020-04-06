Заново учиться счастью: «Dомашний» покажет остросюжетный сериал «В одну реку дважды»

Телезрители увидят, как после трагедии рушится семья и возрождается снова.

В апреле телеканал «Dомашний» в рамках проекта «Фабрика мелодрам» представит телезрителям трагичную, полную эмоций мелодраму «В одну реку дважды». Главные герои — супружеская пара Ирина (Мария Шумакова) и Александр (Виктор Паламарчук), которых сломила страшная трагедия: их маленькая дочь погибла.

Преодолеть горе муж и жена не смогли и развелись. Каждый пошел своим путем, начал строить новую семью. Однако ежегодно им пришлось встречаться на могиле своего ребенка, чтобы вспоминать дочку. И эти свидания стали началом возрождения их счастья, нового и яркого. Ирина и Александр поддаются чувствам и падают в омут любви с головой. Телезрители узнают, можно ли войти в одну реку дважды, и как научиться счастью заново, когда трагедия скрепила сердце, кажется, навсегда?

«После трагедии моя героиня заново учится быть счастливой. Спасением для нее становится любовь, которая сильнее смерти», — рассказала о своем персонаже актриса Мария Шумакова.

Премьера кинокартины «В одну реку дважды» состоится 16 апреля в 19:00. История состоит из четырех серий.