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Марк Хэмилл трогательно попрощался с фанатами «Звездных войн»

Актер опубликовал письмо в своем аккаунте в Twitter.

Марк Хэмилл трогательно попрощался с фанатами «Звездных войн»
Актер Марк Хэмилл. Фото: Globallookpress

Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера в многочисленных фильмах по киновселенной «Звездные войны», поставил трогательную точку в истории своего персонажа.

Актер опубликовал письмо в своем официальном аккаунте в Twitter, в котором попрощался со всеми поклонниками фантастической саги. Марк не забыл о весомом вкладе в историю франшизы своих коллег — актрисы Кэрри Фишер, которая скончалась в декабре 2016 года, и актера Харрисона Форда.

Хэмилл также вспомнил, что «Звездные войны» создали огромную и дружную семью  из фанатов фильмов, книг и видеоигр.

Как заметил Марк, там, где заканчивается одна история, обязательно начинается другая и он был невероятно рад быть частью такого значимого явления, как «Звездные войны».

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«Звёздные Войны»Марк ХэмиллНовости кино
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