Марк Хэмилл трогательно попрощался с фанатами «Звездных войн»

Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера в многочисленных фильмах по киновселенной «Звездные войны», поставил трогательную точку в истории своего персонажа.

Актер опубликовал письмо в своем официальном аккаунте в Twitter, в котором попрощался со всеми поклонниками фантастической саги. Марк не забыл о весомом вкладе в историю франшизы своих коллег — актрисы Кэрри Фишер, которая скончалась в декабре 2016 года, и актера Харрисона Форда.

Хэмилл также вспомнил, что «Звездные войны» создали огромную и дружную семью из фанатов фильмов, книг и видеоигр.

Как заметил Марк, там, где заканчивается одна история, обязательно начинается другая и он был невероятно рад быть частью такого значимого явления, как «Звездные войны».

A few thoughts as one era ends and another begins…#StarWars pic.twitter.com/ZucNHEPtaS

— Mark Hamill (@HamillHimself) April 3, 2020