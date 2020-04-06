«Слабые игроки уйдут, сильные останутся»: эксперты прогнозируют проблемы для российского кинобизнеса

По подсчетам специалистов, ущерб для кинопрокатчиков составит не менее 15 миллиардов рублей.

Эксперты прогнозируют, что кинобизнесу в России грозит огромный урон из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», ущерб может составить от 15 до 29 миллиардов рублей.

Отмена кинопремьер и закрытие большинства кинотеатров стали большой проблемой. По мнению экс-гендиректор сети «Формула Кино» Юрия Кириллова, при самом плохом развитии событий потери по выручке составят 50%, а по самым оптимистичным прогнозам сеть кинотеатров не получит 15 миллиардов рублей, на которые рассчитывала.

Разумеется, все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону — зависит от того, как долго продлятся вынужденные выходные у жителей России. Однако даже в этой ситуации есть свои плюсы: на фоне переноса премьер из Голливуда у российских киностудий появился шанс проявить себя и продемонстрировать собственные проекты.

Как сообщила глава кинопрокатной компании Capella Film Надежда Мотина, в целом можно сохранять оптимистичный настрой даже в такой непростой ситуации. По словам эксперта, как только карантин будет снят, будут готовы фильмы для релизов в кинотеатрах, а люди, уставшие сидеть в четырех стенах, отправятся на просмотр долгожданных премьер.