Актер Джей Бенедикт умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Очередная порция плохих новостей из Голливуда, издание Daily Mail сообщило о смерти известного актера Джея Бенедикта. Мужчина ушел из жизни в возрасте 68 лет, причиной смерти стали осложнения вызванные коронавирусом. Бенедикт был известен по многим популярным картинам, начиная от «Чужих» и заканчивая «Темным рыцарем» и британским сериалом «Война Фойла». Джей был женат на актрисе Фиби Шолфилд, у них остались дети Леопольд и Фредди.

К сожалению, Бенедикт стал далеко не первым и явно не последним актером, пострадавшим от пандемии. Актриса Ли Фьерро также скончалась в возрасте 91 года, в результате осложнений от коронавируса.

По данным на 6 апреля, в России зарегистрировано 6343 официальных случая заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в нашей стране от CoViD-19 погибли 47 человек, а выздоровели 406.