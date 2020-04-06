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Мама Кифера Сазерленда умерла из-за пневмонии

Актер сообщил печальные новости в своем Twiter.

Мама Кифера Сазерленда умерла из-за пневмонии
Актер и режиссер Кифер Сазерленд. Фото: Globallookpress

Знаменитый голливудский актер и режиссер Кифер Сазерленд 6 апреля сообщил о смерти своей мамы, актрисы Ширли Дуглас. Женщина снималась в фильме «Лолита» у легендарного Стэнли Кубрика. Как рассказал в своем посте Сазерленд, причиной смерти стали осложнения вызванные пневмонией, однако он отметил, что коронавирус тут не при чем. По словам актера, его мама уже довольно долго находилась на пороге смерти и вся семья Сазерленда понимала, что вскоре Ширли покинет этот мир. На момент смерти Дуглас было 86 лет.

Актриса Ширли Дуглас, кадр из фильма «Лолита»
Актриса Ширли Дуглас, кадр из фильма «Лолита»

Напомним, Ширли Дуглас за свою жизнь снялась в таких картинах как «Ищите женщину», «Связанные насмерть», «Месмер» и сериалах «Лабиринт правосудия» и «Франклин».

По сообщению оперативного штаба за последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса.

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