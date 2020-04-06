Мама Кифера Сазерленда умерла из-за пневмонии

Знаменитый голливудский актер и режиссер Кифер Сазерленд 6 апреля сообщил о смерти своей мамы, актрисы Ширли Дуглас. Женщина снималась в фильме «Лолита» у легендарного Стэнли Кубрика. Как рассказал в своем посте Сазерленд, причиной смерти стали осложнения вызванные пневмонией, однако он отметил, что коронавирус тут не при чем. По словам актера, его мама уже довольно долго находилась на пороге смерти и вся семья Сазерленда понимала, что вскоре Ширли покинет этот мир. На момент смерти Дуглас было 86 лет.

Напомним, Ширли Дуглас за свою жизнь снялась в таких картинах как «Ищите женщину», «Связанные насмерть», «Месмер» и сериалах «Лабиринт правосудия» и «Франклин».

По сообщению оперативного штаба за последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса.