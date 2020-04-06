Последствий не избежать: эпидемия коронавируса ударила по американскому кинематографу

Появились первые официальные данные о том, как эпидемия коронавируса повлияла на киноиндустрию в Голливуде. По информации издания Hollywood Reporter, выручка кинотеатров в США за первый квартал этого года стала на 25% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Всего киноделы не досчитались 600 миллионов долларов, и эта цифра лишь продолжит расти.

Как сообщил генеральный директор телеканала AMC Адам Арон, подобные цифры буквально ввергают в шок. Кинотеатры вновь отrроют свои двери для зрителей в лучшем случае в начале лета, именно тогда на сцену вновь выйдут блокбастеры, которые хоть как-то смогут вернуть индустрию в привычное русло. Но разумеется, все зависит от силы распространения эпидемии и кинотеатры могут остаться закрытыми и на более длительный срок.