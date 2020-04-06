Ирония на дому: Адам Сэндлер спел песню про коронавирус

Многие популярные шоу в Голливуде перешли на режим карантина после начала эпидемии коронавируса. Вот и известный ведущий Джимми Фэллон начал проводить своеобразную «домашнюю» версию своей популярной передачи The Tonigt Show, гостем одной из которых стал актер Адам Сэндлер. Артист не только рассказал о том, как он справляется с эпидемией, но и сыграл на гитаре, а также спел песню на тему пандемии.

Композиция была посвящена всем сотрудникам больниц, которые в данный момент делают все от них зависящее, чтобы сдержать распространение CoViD-19. Разумеется, Сэндлер прежде всего комедийный актер, так что в своей песне он заметил, что надеется на то, что пандемия скоро закончится, потому что он невероятно устал от своей семьи, а также заметил, что его обучение детей математике точно не пойдет на пользу Америке.

Напомним, у Сэндлера большой опыт в музыке, он выпустил целых шесть альбомов, два из которых получили статус «дважды платиновых».