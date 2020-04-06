От кино к рукоделию: режиссер Тайка Вайтити начал делать детские игрушки

Звезды Голливуда зачастую скучают находясь в самоизоляции без возможности работать над новыми проектами, но не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. В своем официальном аккаунте в Instagram режиссер показал, чем он готов заниматься, если решит завязать с кинобизнесом. Как выяснилось, создатель экранизации комиксов «Тор: Рагнарёк» неплохо умеет вышивать. Режиссер показал своим подписчикам две игрушки, созданные его руками, — змею и зайца. Оба творения смотрятся вполне неплохо и их с радостью купит какой-нибудь фанат творчества Вайтити.

Тайка также пошутил, что думает над тем, чтобы завязать с кино и начать зарабатывать на жизнь созданием игрушек. По словам режиссера, змея и кролик специально сделаны в таком небрежном стиле.

Напомним, ранее Вайтити с помощью детей радикально изменил свой внешний вид.