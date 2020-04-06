Актриса из фильма «Челюсти» умерла в результате осложнений, вызванных коронавирусом

Еще одна знаменитость в этом мире погибла не без участия эпидемии коронавируса. Как сообщает издание Deadline, актриса Ли Фьерро скончалась в возрасте 91 года, в результате осложнений, вызванных CoViD-19. Смерть наступила в доме престарелых в штате Огайо, где звезда и проживала в последние годы своей жизни.

Хотя Фьерро не была сильно востребована в Голливуде, она все же сыграла весомую роль в картине «Челюсти» режиссера Стивена Спилберга. Ли исполнила роль миссис Кинтнер, безутешной матери мальчика, которого первым съела главная героиня картины, гигантская акула. Фьерро еще возвращалась к этому персонажу в 1987 году, во время съемок продолжения фильма под названием «Челюсти 4».