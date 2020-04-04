Дмитрий «Гоблин» Пучков озвучил «Джентльменов» Гая Ричи

Посмотреть и послушать фильм можно будет уже 7 апреля.

Уже 7 апреля можно будет посмотреть фильм «Джентльмены» режиссера Гая Ричи в озвучке Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте переводчика. Картина будет доступна для просмотра на видеосервисе Wink.

Напомним, ранее фильм уже вышел в онлайн-формате и посмотреть его можно во многих крупных кинотеатрах в Сети, разумеется, не выходя из дома и не нарушая режим самоизоляции.

Новость будет особенно приятна для тех, кто смотрел фильмы Гая Ричи еще с пелёнок. Ведь в начале 21 века большинство его картин выходили именно с переводом «Гоблина» и мало кто из жителей России вообще знает, как звучит фильм «Карты, деньги, два ствола» с официальной озвучкой.