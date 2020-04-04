Продюсер «Рика и Морти» стал сценаристом нового «Человека-муравья»

Сценаристом нового фильма по комиксам Marvel «Человек-муравей — 3» станет Джефф Лавнесс, известный по мультсериалу «Рик и Морти», в котором он занимал пост продюсера и также сценариста.

Как сообщает The Hollywood Reporter, работа над новым проектом уже началась и в данный момент Джефф занят проработкой сценария. Стоит также отметить, что Лавнесса утвердили на новую должность задолго до начала пандемии.

Никаких подробностей о новом фильме пока нет. Но Пол Радд явно вернется к роли Муравья, а вот с его спутницей, актрисой Эванджелин Лилли, пока не все так однозначно.

Некоторое время назад некоторые зрители буквально завалили Marvel письмами с просьбами убрать женщину из нового проекта, а все из-за того, что та опрометчиво высказалась в своем Instagram о коронавирусе.

Напомним, первый фильм «Человек-муравей» вышел в широкий прокат в 2015 году и собрал порядка 520 миллионов долларов при бюджете в 120 миллионов.