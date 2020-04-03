«Любимая повесть»: Боярский вспомнил, как напросился на роль в фильме «Тарас Бульба»

В личном микроблоге в «Инстаграме» Михаил Боярский в связи с днем рождения Николая Васильевича Гоголя (по новому стилю 1 апреля) вспомнил, как прошел кастинг на роль казака в культовой экранизации повести «Тарас Бульба». Режиссер Владимир Бортко видел Боярского в роли француза, который стреляет по запорожским казакам. Но для артиста это было слишком — он отказался.

«Дальше был примерно такой диалог: — А что ты хочешь? — Хочу казака! — Да какой ты казак?! — Ну, какой есть… — Тогда иди и одевайся, во что хочешь!» — вспоминает Боярский.

Он самостоятельно подобрал себе костюм и предстал в ярком образе. Бортко сдался. Боярскому досталась роль Мосия Шило, в которую актер погрузился с большим интересом, несмотря на ее эпизодичность. Он подчеркнул — ему важно было принять участие в этой картине.

«Поскольку я очень люблю Гоголя, а «Тарас Бульба» еще со школы моя любимая его повесть, то причастность именно к этой работе Бортко была для меня безумно ценна. И жаль, что роль была такая незаметная», — грустно заметил актер.

Подписчики тоже вспомнили Боярского в этом ярком фильме. Они поспешили заверить любимого кумира, что воплотил он своего казака незабываемо:

«Знатный казачок!», «Хоть я Тараса Бульбу тогда смотрела только из-за любимого Остапа Ступки, Шило мне очень запомнился», «Роль — огонь, очень сильный персонаж. Браво!», «Вы в любой роли гениальны, и этот фильм можно посмотреть только из-за вас!», «Очень были убедительны!» — эти и многие другие слова поддержки можно прочитать под публикацией.

Сам Боярский, кстати, играл в этой картине без каскадеров и дублеров. И хотя умение скакать верхом и махать шашкой сильно пригодилось Михаилу Сергеевичу, не обошлось без травм — перелома пальцев на руке.