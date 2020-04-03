Российское кино в топе: наши фильмы собрали рекордную сумму за рубежом в 2019 году

Пока эпидемия коронавируса практически полностью остановила съемки новых фильмов и сериалов на всей планете, издание «Бюллетень Кинопрокатчика» подвело итоги 2019 года для российского кинопрома. Как оказалось, премьеры душещипательных проектов про спорт оценили не только в России, но и во всем мире. Прошлый год стал самым успешным для российского кино за рубежом по итогам последних двадцати лет. Картины из нашей страны собрали в кинотеатрах по всему миру более 48 миллионов долларов, что на 20% больше, чем в 2018 году. Учитывая эпидемию, вряд ли в 2020 году киноделам из России стоит ждать такого же фурора.

Самым успешным фильмом ожидаемо стал «Движение вверх», ему удалось собрать более 15 миллионов долларов за пределами России. На втором месте и с большим отставанием находится «Снежная королева: Зазеркалье», всего 7 миллионов. На третьей строчке «Большое путешествие», и почти 4 миллиона.