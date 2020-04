Больше не царь морей: Аквамена планируют заменить на нетрадиционного супергероя

Соскучились по супергероям нетрадиционной сексуальной ориентации? Компания Warner Bros. уже готовится порадовать вас новым фильмом на основе комиксов DC, в котором в главной роли будет супергерой-гей. Как сообщает издание We Got This Covered, хотя Джейсон Момоа и проявил себя как отличный Аквамен, вечно на этой роли его держать не будут.

В блокбастеры по мотивам комиксов будут вводить все больше новых персонажей и одним из таких станет Аквалэд, атлант и гомосексуалист, который и заменит Аквамена после третьего сольного фильма. Как сообщает издание, поиски актера на новую роль уже активно ведутся и исключительно в ЛГБТ-сообществе.

Напомним, ранее стало известно о том, что в новом фильме Marvel «Вечные» появится пара ЛГБТ-героев и у них даже будет ребенок.