Появились первые подробности о перезапуске франшизы «Обитель Зла»

Пока одни кинопроекты отменяются и переносятся из-за эпидемии, другие втайне находятся в разработке. Инсайдер Дэниэл Рихтман считается одним из самых точных источников в среде киношных журналистов и к его информации точно стоит прислушаться. Он опубликовал в издании CBR последние известные ему данные о перезапуске франшизы «Обитель Зла», о съемках которого стало известно летом прошлого года.

В качестве главных героев новой экранизации видеоигры режиссер выбрал Криса Редфилда и его сестру Клэр, оба персонажа уже появлялись в фильмах серии. Сюжет останется практически тем же, что и был: город Раккун-сити окажется зараженным вирусом, созданным корпорацией «Амбрелла», а главные герои будут всеми силами пытаться выбраться из этого кошмара. Ну и разумеется, повсюду будут зомби, какая же «Обитель Зла» без орд зомби.

Роль Клэр хотят предложить Кае Скоделарио известной по фильму «Бегущий в лабиринте», а Крисом хотят сделать Брентона Туэйтеса из сериала «Титаны». О дате выхода проекта пока ничего не известно.