Неожиданные перемены: у фильма «Черная вдова» будет новый композитор

Неожиданные новости о новой экранизации комиксов Marvel «Черная вдова». Издание Film Music Reporter сообщило о том, что картина сменила композитора и теперь вместо Александа Деспла за все звуки в фильме отвечает Лорн Бэлф. Хотя последний и успел хорошо зарекомендовать себя работами над такими проектами как «Миссия невыполнима: Последствия» и «Плохие парни навсегда», все же решение Disney остается загадкой.

Официального комментария от Marvel пока не поступало, но странно, что это уже не первый раз, когда Деспла меняют на другого профессионала. Подобный случай был с фильмом «Изгой-один. Звездные войны», тогда композитора заменили буквально сразу же после начала пересъемок.

Разумеется, эти перемены никак не коснутся зрителей, ведь уже было официально объявлено о переносе «Черной вдовы» на неопределенный срок из-за коронавируса.