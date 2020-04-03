Хиты ждут своего часа: кинокомпания Paramount перенесла премьеры фильмов

Кинокомпания Paramount наконец-то сообщила о переносе своих премьер на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Не стоило затягивать с этой информацией, ведь всем понятно, что при закрытых кинотеатрах никаких показов быть не могло. К счастью для фанатов хорошего кино, пока обошлось без радикальных мер и картины все еще могут выйти в 2020 году. Один из самых ожидаемых фильмов, «Топ Ган: Мэверик» по планам должен появиться в кинотеатрах лишь в конце декабря, ужастик «Тихое место 2» выйдет не раньше начала сентября, а мультфильм «Губка Боб в бегах» планирует посетить кинотеатры в начале августа, сообщает издание Variety.

Напомним, события в «Мэверике» будут происходить спустя 34 года после оригинального «Топ Гана». Главный герой первого фильма Питер Митчел становится инструктором и обучает пилотов мастерству управления самолетами, но без приключений не обходится.