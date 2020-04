Шевелюры больше нет: Тайка Вайтити кардинально изменил прическу

В период самоизоляции многие знаменитости открывают в себе невиданные ранее таланты. Режиссер Тайка Вайтити открыл в себе дар экспериментатора и позволил своей дочке Те сделать ему новую прическу. Результат получился довольно плачевный, и фанатам звезды придется несколько месяцев подождать, чтобы знаменитость восстановила свою знаменитую шевелюру. Глядишь, к тому времени и карантин закончится.

Вайтити провел трансляцию с процессом стрижки в своем официальном Instagram, и она быстро была удалена, однако пользователи Twitter не дали пропасть такому сокровищу и разместили фотографии режиссера на своих аккаунтах.

В комментариях к уже удаленной из Instagram трансляции отметился даже актер Райан Рейнольдс, который поинтересовался у Вайтити, использовались ли при создании этого шедевра паяльная лампа и молоток.

Taika just let his kids shave and cut his hair on IG live and I’m dead and gone. pic.twitter.com/dQ1Kztpz1W

— Anna Swando (@aswando) April 1, 2020