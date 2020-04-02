Шевелюры больше нет: Тайка Вайтити кардинально изменил прическу

Режиссер фильмов о Торе решил резко сменить имидж, и результат ему не очень понравился.

В период самоизоляции многие знаменитости открывают в себе невиданные ранее таланты. Режиссер Тайка Вайтити открыл в себе дар экспериментатора и позволил своей дочке Те сделать ему новую прическу. Результат получился довольно плачевный, и фанатам звезды придется несколько месяцев подождать, чтобы знаменитость восстановила свою знаменитую шевелюру. Глядишь, к тому времени и карантин закончится.

Вайтити провел трансляцию с процессом стрижки в своем официальном Instagram, и она быстро была удалена, однако пользователи Twitter не дали пропасть такому сокровищу и разместили фотографии режиссера на своих аккаунтах.

В комментариях к уже удаленной из Instagram трансляции отметился даже актер Райан Рейнольдс, который поинтересовался у Вайтити, использовались ли при создании этого шедевра паяльная лампа и молоток.

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