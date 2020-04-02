На злобу дня: в Сети появился трейлер проекта «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В самый разгар эпидемии коронавируса весьма символично вышел первый трейлер нового фильма «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Первая картина была посвящена внезапной болезни, которая за считанные часы уничтожила человечество и превратила людей в кровожадных монстров. Продолжение фильма будет происходить через несколько лет после событий первой части.

Как рассказал режиссер Ен Сан-хо, новый проект не станет прямым продолжением оригинальной картины и знакомых героев мы там не увидим. Главным героем станет военнослужащий, которому придется вернуться на родной полуостров, захваченный зараженными.

Премьера фильма состоится не раньше конца лета этого года, но, разумеется, дата релиза может быть перенесена на более поздний срок из-за коронавируса. Фильм «Поезд в Пусан» вышел в прокат 2016 году, и при бюджете в 8,5 миллиона долларов ему удалось собрать в прокате почти 100 миллионов. Учитывая ситуацию, в этот раз результат может быть еще лучше.