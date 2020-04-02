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Из-за коронавируса сотни работников киноиндустрии остались без работы

Люди организовали профсоюз и требуют погашения долгов.

Из-за коронавируса сотни работников киноиндустрии остались без работы
Немецкая компания Babelsberg. Фото: Wikipedia

Коронавирус не только меняет графики выхода крупных кинопроектов, но также и оставляет без работы тысячи людей в киноиндустрии.

Издание Variety сообщает, что работники мира кино планируют подавать в суд на немецкую компанию Babelsberg. Из-за эпидемии коронавируса съемки фильмов «Матрица-4» и Uncharted были отменены, так что несколько сотен человек решили бороться за свои рабочие места и создали профсоюз под названием Wir sind Babelsberg («Мы — Бабельсберг»).

Рабочие требуют выплатить им полагающуюся зарплату, так как предпродакшн картин был начат, но деньги людям никто так и не заплатил.

Однако руководители студии Babelsberg уверены, что поступили правильно, ведь денег у них просто нет. Представители компании сообщили, что постараются решить вопрос мирно и уже ищут деньги у зарубежных партнеров.

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