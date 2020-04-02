Режиссер Эдгар Райт придумал способ заработка во время эпидемии коронавируса

Хотя эпидемия коронавируса и ударила по кинобизнесу в целом, некоторые представители этой отрасли все же пытаются найти свои плюсы даже в таком бедственном положении.

Режиссер Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») заявил, что после того, как вирус будет побежден и человечество наконец-то вернется к нормальной жизни, а киноделы продолжат снимать свои картины, зрителей ждет много сюрпризов.

Как известно многим, создание современных фильмов это процесс дорогостоящий, так что, возможно, в будущих проектах в жанре катастроф мы встретим кадры опустевших городов, сделанные именно в период текущей эпидемии.

По словам режиссера, сейчас как раз отличная возможность, чтобы снимать на видео опустевшие города во всем мире, раз уж люди сидят по домам на самоизоляции.

Также Райт уверен, что съемки в данный момент ведутся тайно, так как выход на улицу — это нарушение правил карантина. Так что если у вас есть дрон, то, скорее всего, появилась возможность неплохо заработать.

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