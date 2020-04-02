Фильм «Путешествие на Луну» 1902 года получил звук и цвет

Теперь классикой кинематографа можно полюбоваться на современных мониторах.

Современные технологии продолжают делать мир лучше. Так, один из пользователь YouTube под именем Adam Maciaszek решил улучшить бессмертную классику – монохромную и немую картину «Путешествие на Луну», созданную в далеком 1902 году.

Так что теперь зрители могут полюбоваться этим немного жутковатым шедевром кинематографа в цвете, да еще и в самом современном разрешении.

Сравните с оригиналом, какой вариант вам нравится больше?

Для проведения подобной реставрации энтузиаст воспользовался помощью искусственного интеллекта, который сумел устранить излишнюю зернистость картинки. А чтобы раскрасить фильм, использовались сканированные копии оригинальной раскрашенной пленки. При этом недостатки у новой версии все же есть, например сцена, в которой ученые спорят по поводу рискованного проекта.