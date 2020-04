В фильме «Маленькие женщины» нашли забавный киноляп

Находясь на самоизоляции, многие жители планеты решили в десятый раз пересмотреть любимые фильмы.Особенно внимательные зрители в знакомых картинах нашли много деталей, которые раньше были невидимы.

Помните историю с одной из серий популярного фэнтези-сериала «Игра престолов», создатели которого случайно забыли убрать из кадра стаканчик из кофейни, который ну никак не мог оказаться в древнем мире? Примерно такой же ляп заметил пользователь Twitter с ником Mya в фильме «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг.

Хотя события картины происходят в XVIII веке, в кадре каким-то чудом оказались термос и пластиковая бутылка для воды. И это не первоапрельская шутка, вы можете сами найти этот ляп на 38-й минуте фильма.

PLEASE THE HYDROFLASK AND WATER BOTTLE I CANNOT pic.twitter.com/KxwFOSAfOL

— mya (@DUNENATION) March 28, 2020