Как выжить в замкнутом пространстве: интересные фильмы о самоизоляции 

В дни, когда все мы вынуждены находиться на самоизоляции, вам наверняка будет интересно посмотреть фильмы, герои которых столкнулись с похожей ситуацией.

Мы предлагаем подборку самых интересных фильмов об изоляции от людей или общества – вынужденной или добровольной, длительной или кратковременной.

«Бегущий в лабиринте», режиссер Уэс Болл, 2014 г. Рейтинг – 6.800

Полсотни подростков оказываются посреди леса, на какой-то поляне, с которой нет выхода. Каждый из них однажды проснулся не в своей постели, а в этом странном месте. Им постоянно приходится спасаться от жутких тварей, активизирующихся в ночи. И каждый месяц их маленькое сообщество пополняется новым «ссыльным», потерявшим память…

«Как я провел этим летом», режиссер Алексей Попогребский, 2010 г. Рейтинг – 6.896

Двое мужчин оказались на метеостанции, расположенной на острове в ледовитом океане. Казалось бы, длительная изоляция способствует сплочению людей, но…

То ли слишком разные у них характеры, то ли на первый план выходят разногласия поколений, то ли дело в чрезмерной эмоциональности, только главные герои все сильнее отдаляются друг от друга.

Внутренне отдаляются. А так-то им приходится, хочешь не хочешь, оставаться вместе.

«Пассажиры», режиссер Мортен Тильдум, 2016 г. Рейтинг – 7.143

На борту космического судна – 5 тысяч пассажиров. Им предстоит лететь сотню лет, пока они достигнут планеты, на которой собираются основать колонию. Конечно, все они находятся в состоянии искусственного сна. Но… что-то пошло не так, и двое просыпаются. Мужчина и женщина.

У них есть только они сами, и всю оставшуюся жизнь им предстоит провести в павильонах космического «бункера», наедине друг с другом.

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«Комната страха», режиссер Дэвид Финчер, 2002 г. Рейтинг – 7.298

Героиня Джоди Фостер вселяется вместе с дочерью в новый дом, в котором имеется особенная комната – своеобразный бункер с мощной защитой от незваных гостей. И такие гости появляются в скором времени. Только «комната страха» помогает двум беззащитным женщинам выжить. Ну и, конечно, самообладание и отвага.

«Сияние», режиссер Стэнли Кубрик, 1980 г. Рейтинг – 7.790

Экранизация знаменитого романа Стивена Кинга. Главный герой в исполнении Джека Николсона заперт вместе с женой и сыном в горном отеле, заваленном снегом. Они там одни…

Но одни ли? Кто беспокоит их ночами, кто нарушает их уединенность? Посторонние люди, призраки или наступление безумия?

Джек Николсон настолько гениально сыграл сходящего с ума писателя, что после выхода фильма психиатры Америки посоветовали ему обследоваться: мол, невозможно так воплотить образ сумасшедшего, не имея нарушений психики.

«Я – легенда», режиссер Френсис Лоуренс, 2007 г. Рейтинг – 7.852

Новое лекарство, избавившее человечество от рака, как выяснилось, имеет побочное действие, губительное для людей. В один далеко не прекрасный день в вымершем Нью-Йорке остается Роберт Невилл – по какой-то причине новый вирус на него не подействовал.

И еще – вампиры… В них превратились те, кто не умер. Удастся ли единственному выжившему отбиться от своры нелюдей и найти противоядие, способное вернуть им человеческий облик?

«Нечто», режиссер Джон Карпентер, 1982 г. Рейтинг – 7.886

Антарктида – уж точно уединенное до невозможности место. Не нужно лететь в космос, чтобы оказаться изолированным от людей, — достаточно оказаться на этом ледяном континенте.

Но главный герой совсем не ожидал такого сюрприза: оказалось, что здесь, вдали от человеческой цивилизации, «окопались» монстры-пришельцы. А самое странное и страшное – они могут принять облик того, кого собираются уничтожить.

«Изгой», режиссер Роберт Земекис, 2000 г. Рейтинг – 8.252

Пассажирский самолет падает прямиком в Тихий океан. В живых остается единственный человек. Ему предстоит бороться за выживание на острове неподалеку от архипелага Кука. Нового «Робинзона» — внимание! – сыграл Том Хэнкс, который совсем недавно вылечился от коронавируса. Символично, не правда ли?

больше по теме Тома Хэнкса с женой Ритой Уилсон выписали из больницы в Австралии Звездный актер ранее рассказывал, что заразился коронавирусом.

Да, эти фильмы не назовешь легкими или веселыми. Но, может быть, пример их героев поможет вам справиться со сложностями, неизбежно возникающими во время вынужденной самоизоляции.