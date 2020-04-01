Умер актер и режиссер радиопрограмм Константин Доронин

Актер театра на Таганке Константин Доронин найден мертвым через два дня после своего 84-летия. Печальную новость сообщила «КП» со ссылкой на супругу артиста.

Тело мужчины было найдено в его московской квартире утром 28 марта. 31 числа его похоронили. До этого Доронин болел, у него была онкология, а недавно актер пережил инсульт.

Артист играл в советских кинокартинах и на театральной сцене, но продолжал искать себя. В 1963 году Константин Игоревич нашел свое призвание: работу на радио. Долгое время он был режиссером информационной передачи «Последние известия», вел репортажи о важных событиях в Советском Союзе, в том числе об Олимпиаде 1980 года.

Также он режиссировал радиопередачи «По странам и континентам», которая рассказывала о культурах разных народов, и «Красный. Желтый. Зеленый» — об автомобилях и дорожном движении. Свою карьеру Доронин закончил только в 2000 году, с тех пор находился на пенсии.