Первым погибшим от коронавируса в Белоруссии оказался заслуженный артист Виктор Дашкевич. О том, что мужчины не стало, журналистам рассказала его супруга Светлана. Около недели 75-летний актер Витебского драмтеатра имени Якуба Коласа находился под особым присмотром медиков, однако спасти его врачи так и не смогли. Изначально специалисты говорили об обыкновенной пневмонии. Подтвердить заражение коронавирусом удалось лишь после повторного анализа.

Светлана рассказала «Аргументам и фактам», что изначально в лечебницу ее доставили вместе с Дашкевичем. Позже Виктора перевели в реанимацию, а ее саму выписали 26 марта. Сейчас на карантине находятся все, кто контактировал с актером в последние несколько недель на репетициях в театре.

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Всего в Белоруссии выявлено 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 47 человек. Дашкевич стал первым пациентом, который умер от официально подтвержденного заболевания.