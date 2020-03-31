Автомобиль из фильма «Форсаж» теперь можно собрать из кубиков LEGO

Премьеру новой части картины перенесли, но вот на машину главного героя посмотреть уже можно.

Хорошие новости для всех любителей быстрых машин и кубиков, которые жестоко впиваются в голые пятки. Как многим известно, новый фильм из цикла «Форсаж» должен был появиться на экранах кинотеатров уже в мае, но коронавирус внес свои коррективы в мир кино. Премьеру фильма перенесли, а многие товары, которые должны были появиться вместе с картиной, также отложили в долгий ящик, но только не новый набор Лего.

Скоро в продаже можно будет обнаружить новый набор 4211 LEGO Technic Dom’s Charger с копией автомобиля главного героя фильмов «Форсаж» Доминика Торетто, в масштабе 1:13. Автомобиль совсем не похож на прошлые машины героя Вина Дизеля, так что можно предположить, что это транспортное средство должно было появиться именно в новом фильме.

Доставка миниатюрного автомобиля начнется лишь в конце апреля, а вот цена в 99$ будет кусаться.