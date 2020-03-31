«Актеры снимаются, чтобы заработать бабла»: Кристина Асмус высказалась о гонорарах

Девушка призналась, что у нее много работы после съемок у Клима Шипенко, но заработка ей недостаточно.

Кристина Асмус начала карьеру в кино с сериала «Интерны» и сразу стала знаменитой. А в 2019 году жизнь актрисы заиграла новыми красками благодаря яркой роли в картине Клима Шипенко «Текст». Постельная сцена с участием жены Гарика Харламова взбаламутила общественность. Ее, казалось, обсуждали везде. Сама артистка с юмором отнеслась к негативной реакции некоторых зрителей. В новом интервью девушка призналась, что на эту роль пробовались многие и она нисколько не жалеет о проделанной работе.

Поделилась Асмус и реакцией мужа на постельную сцену. Она призналась, что Харламов тоже столкнулся с хейтерами, но ее он полностью поддержал в тот момент.

«Он смотрел в день проката по ссылке, которую ему прислал режиссер. Он смотрел не в кино, а на компьютере. Он позвонил мне, тогда мы были не рядом. Он поздравил меня с крутой ролью. Он сказал: «Я тобой горжусь»! «И добавил: „Я бы никогда не решился. Я не знаю людей, которые бы решились. Это очень тяжело. Это нужно такими яйцами обладать“. Я за эту позицию очень Гарику благодарна. Неприятно, какой был хейт, как раздули из этого, но на наши отношения, мне кажется, это не повлияло», — рассказала актриса.

«Гарик — умный человек, который умеет разделять работу и личную жизнь. Он понимал, когда женился на актрисе, что роли с романтическими линиями могут быть», — добавила Кристина.

Поклонники, по словам девушки, часто спрашивают, какой гонорар она получила за откровенные кадры. «В кино не приплачивают за откровенные сцены. Есть ставка у актеров, если это коммерческий фильм, где понятно, что он соберет много, то это побольше. Если это авторское кино, то это поменьше. За откровенные кадры нет такого, что надбавочка вам за то, что вы там посветите, такого нет», — призналась артистка. При этом она не стала скрывать, что теперь рабочий график у нее расписан на полгода вперед.

В отличие от коллег, Асмус редко публикует рекламные посты. Как объяснила девушка, она ответственно относится к тому, что транслирует на своей странице, и никогда, по крайней мере пока, не будет демонстрировать средства по уходу за кожей.

«Актеры снимаются, чтобы заработать бабла. Я от мужа полностью зависеть не хочу. Наверное, руки себе буду потихонечку развязывать. Мне с собой сложно, потому что я сильно заморачиваюсь», — отметила актриса. При этом она заявила в интервью для YouTube-канала PeopleTalk TV, что заработанных денег ей не хватает и, скорее всего, рекламы скоро у нее в аккаунте прибавится.